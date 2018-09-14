Названа самая популярная примета российских туристов

Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие приметы верят российские туристы. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании участвовали три тысячи пользователей, которые выразили свое отношение к различным приметам: садиться на дорожку, бросать монеты в фонтан, смотреться в зеркало, если пришлось вернуться домой.

Самой популярной приметой оказалась «присесть на дорожку». За нее проголосовали 75 процентов опрошенных.

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Монетку в воду бросают 58 процентов респондентов, однако только 17 процентов из них верят, что это сработает. Также выяснилось, что смотреться в зеркало при повторном возвращении домой привыкли 54 процента российских туристов.

В сентябре Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о самом дорогом страховом случае, который произошел с российскими туристами в 2018 году. 27 июля пребывающая в Германии жительница Челябинска обратилась в страховую компанию ERV с жалобой на острую боль в груди. Женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее инфаркт миокарда и провели срочную операцию на сердце. Туристка провела три недели в реанимации.

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