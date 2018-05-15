Туристов лишат возможности воровать баночки в отелях

Маленькие одноразовые бутылочки с шампунями могут исчезнуть из гостиниц. Об этом сообщает The Sun.

Вместо них отели установят диспенсеры — большие бутылки с гелями, закрепленные на стене. Такие меры руководство примет, чтобы посетители не смогли уносить их с собой.

Некоторые сети гостиниц, например Moxy, уже давно используют диспенсеры в номерах.

Многие туристы выразили недовольство по поводу перемен. «Что дальше? Они избавятся от пакетиков кофе и заставят нас выковыривать его со дна банки?» — написал один из частых путешественников. «Я думаю, что это низко, невероятно низко», — добавил он.

Подвесные бутылки помогут отелям не только сэкономить средства, но также сократить отходы пластика.

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В мае был составлен список самых странных услуг, которые могут оказать сотрудники отеля бесплатно или за дополнительные деньги. Первым в списке значился бельгийский отель Charleroi Airport, который предлагает туристам взять напрокат рыбку за 3,5 евро, если им не с кем поговорить.

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