Названы самые необычные услуги гостиниц

Составлен список самых странных услуг, которые могут оказать сотрудники отеля бесплатно или за дополнительные деньги. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Первым в списке оказался бельгийский отель Charleroi Airport, который предлагает туристам взять напрокат рыбку за три с половиной евро, если им не с кем поговорить.

Затем следует сеть американских гостиниц Aloft, предоставляющая робота-разносчика туалетной бумаги, приезжающего в номер, когда там закончились все рулоны.

В британских отелях Malmaison администраторы поставили шампуни и гели с надписью The best shampoo you will ever steal («Лучший шампунь, который вы когда-либо крали») и Box me and take me home («Упакуй меня и возьми домой»). Таким образом, персонал намекнул посетителям, что они могут забирать предметы личной гигиены с собой.

Фото: Reddit 1 /2

Манхэттенский отель The Benjamin Hotel тоже удивило туристов неординарностью. Постояльцы, страдающие бессонницей, могут заказать к себе в комнату так называемого sleep concierge («консьерж сна»), который прочитает сказку на ночь и подберет подходящую подушку.

Еще одна необычная услуга, предоставляемая несколькими гостиницами, — интерактивное зеркало в номере. Оно показывает не только отражение гостей, но также прогноз погоды, время и рестораны поблизости.

Также существуют отели для людей с микробофобией. В них постояльцы могут воспользоваться дистанционными выключателями, имеющими антимикробное покрытие.

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В феврале 2017 года издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, составило список из десяти необычных мест для проживания туристов. В перечень попали направления со всего мира, в частности, департамент на западе Франции Кот-д’Армор, где туристы смогут отдохнуть в палатке, подвешенной к дереву в лесу.

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