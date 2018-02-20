Московских отельеров наказали за алчность

Управление Роспотребнадзора оштрафовало московские гостиницы за превышение максимального уровня цен на время проведения чемпионата мира по футболу. Общая сумма штрафа составила почти шесть миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

«Проведено 127 проверок и мониторинг 603 хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги. По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5 948 200 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, основными нарушениями стали недостоверная информация или ее полное отсутствие на сайтах и невозможность расторжения договора бронирования и возврата денежных средств. Также особое внимание уделялось вопросам контроля стоимости гостиничных номеров на период проведения чемпионата, соблюдения правил предоставления гостиничных услуг и исполнения обязательных требований санитарного законодательства.

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Превышение цен в отелях Москвы составило от 103 до 570 процентов. Виновных привлекли к административной ответственности по статье 14.6. КоАП «Нарушение порядка ценообразования».

В январе 2018 года отели, попавшие в черный список Ростуризма за завышение стоимости проживания в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, начали снижать цены до допустимых показателей, установленных законодательством. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что черные списки были применены не как карательный механизм, а как мотивирующая мера. Таким образом ведомство дало понять всем городам, которые будут принимать чемпионат, что завышать цены не нужно. «Это сильнейшая антиреклама, которая будет работать в течение многих лет», — подчеркнул он.

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