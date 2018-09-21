Раскрыты самые раздражающие привычки российских туристов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и жителей курортных городов России и выяснил, что их больше всего раздражает на российских курортах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что самый раздражающий фактор на российских курортах — это мусорящие туристы. За данный вариант проголосовали 50 процентов опрошенных. За ними идут путешественники, которые пьянствуют, — 18 процентов голосов. Далее следуют ругающиеся нецензурной бранью (13 процентов) и курящие туристы (11 процентов).

Меньше всего окружающих раздражают отдыхающие, которые разгуливают по городу с голым пузом. За них проголосовали 8 процентов опрошенных.

В сентябре онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие приметы верят российские туристы. В исследовании участвовали три тысячи пользователей, которые выразили свое отношение к различным приметам: присесть на дорожку, бросать монеты в фонтан, смотреть в зеркало, если пришлось вернуться домой.

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