Российская туристка скончалась в Индии

Туристка из России умерла в больнице города Мапуса, Индия, в результате сердечного приступа. Об этом сообщает издание The Times of India.

35-летняя россиянка приехала на Гоа с мужем, в компании пятерых друзей. Спустя пару недель отдыха она пожаловалась на плохое самочувствие, после чего женщину доставили в госпиталь.

Через несколько часов россиянка скончалась от острого первичного инфаркта миокарда. Поскольку ее муж не говорил по-английски, российское посольство прислало переводчика, который помог объяснить полиции обстоятельства случившегося.

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Сотрудники правоохранительных органов исключили вероятность смерти из-за передозировки наркотиков.

В октябре двое мужчин изнасиловали российскую туристку, которая отдыхала в индийском курортном городе Манали. 33-летняя россиянка, приехавшая в Индию в составе исследовательской группы, заявила в полицию о том, что двое мужчин напали на нее, когда она возвращалась в отель. По словам пострадавшей, они затащили ее в машину, увезли в тихое место и надругались над ней.

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