Российская туристка погибла на Кипре

Пожилую российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили 7 ноября в прибрежных водах у деревни Киссонерга на юго-западе острова Кипр. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

67-летнюю женщину доставили в больницу города Пафос, где медики констатировали наступление смерти. Правоохранительные органы Кипра пока не объявили причины гибели туристки.

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В октябре российскую туристку Жанну Братанич обнаружили мертвой под окнами квартиры, которую она снимала на острове Пхукет на юге Таиланда. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении с высоты. Следствие рассматривает версию несчастного случая, однако не исключает, что это мог быть суицид.

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