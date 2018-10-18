Россиянка погибла в Грузии на экскурсии

В Грузии во время сплава по горной реке на надувной лодке погибла российская туристка. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что несчастный случай произошел в регионе Сванетии на северо-западе Грузии. Официально личность погибшей не называлась, но по данным СМИ речь идет о 33-летней россиянке Марии Львовой.

МВД Грузии проводит расследование и выясняет обстоятельства инцидента.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

В июле на горнолыжном курорте в Грузии погиб путешественник из Украины Евгений Александров. Он сорвался с горы Тетнульди в регионе Верхняя Сванетия во время похода. Сотрудникам спасательной службы понадобился вертолет, чтобы обнаружить пострадавшего, на поиски которого ушло два дня. Однако спасти его не успели.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!