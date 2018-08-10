Россиянку нашли мертвой в кипрском отеле

В отеле курортного города Пафос на острове Кипр обнаружено тело российской туристки. Об этом сообщает Cyprus Mail.

44-летняя туристка отдыхала на Кипре с 19-летней дочерью. Как утверждается в отчете полиции, первой тело умершей россиянки обнаружила ее дочь. По словам девушки, они пошли спать вечером в среду, 8 августа, а наутро мать была мертва.

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Тело россиянки доставили в центральную больницу острова Пафос, где врачи констатировали ее смерть, причину смерти определят после вскрытия.

В августе в лесу на северо-востоке Таиланда (в провинции Удонтхани) обнаружили тело россиянина. Как сообщил российский консул в королевстве Владимир Пронин, причина смерти мужчины неизвестна, но личность погибшего установлена: это житель Салехарда Владимир Фирсов 1960 года рождения. Родственники уже опознали его по фотографии. По данным местной полиции, тело пролежало в лесу более двух недель.

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