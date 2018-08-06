Акула убила туриста в Египте

41-летний турист из Чехии, отдыхавший с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города Марса-эль-Алам, погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщает AFP.

Останки погибшего обнаружили на пляже. Министерство здравоохранения Египта решает вопрос передачи тела чешской стороне. Также МИД Чехии ждет комментариев от египетских коллег для того, чтобы составить рекомендации для чешских туристов относительно соблюдения техники безопасности на курортах Египта.

Председатель городского совета Марса-эль-Алам Атеф Агди сообщил, что в настоящее время расследованием инцидента занимается Министерство окружающей среды Египта. «Купание на пляжах в окрестностях Марса-эль-Алам безопасно, — сказал Агди. — Но дайверы, которые заплывают за барьер кораллового рифа, рискуют подвергнуться нападению акул».

В июле в США у побережья острова Файр (штат Нью-Йорк) акулы напали на двух детей. Сначала акула покусала 13-летнего Мэттью Доналдсона (Matthew Donaldson). Мальчика смыло волной с бодиборда — доски для катания на прибрежных волнах в положении лежа. Затем он почувствовал боль в ноге. Мальчика немедленно вытащили на берег, доставили в больницу и выписали в тот же вечер. Через полчаса на пляже неподалеку от акул пострадала 12-летняя Лола Поллина (Lola Pollina). Ее также доставили в больницу и вскоре выписали.

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