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19:05, 13 июля 2026Россия

Стало известно о судьбе жителей из попавших под удар ВСУ в Подмосковье домов

Под Истрой развернули ПВР для тех, чьи дома попали под удар ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

Под Истрой развернули пункты временного размещения (ПВР) для тех жителей, чьи дома получили повреждения в результате удара беспилотников ВСУ. Об этом сообщила глава города Татьяна Витушева в Telegram.

«Сегодня с раннего утра вблизи поселка Пионерский на базе санатория-курорта "Амакс" развернут пункт временного размещения, где оказывается всесторонняя необходимая помощь жителям, пострадавшим от атаки вражеских БПЛА», — написала она.

По ее словам, на данный момент в ПВР уже разместили три семьи с детьми. В поселке уже провели обход для выявления поврежденных жилых домов, добавила Витушева.

Ранее стало известно, что в подмосковной Истре жертвами удара ВСУ стали трое человек, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.

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