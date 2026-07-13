Стало известно о судьбе жителей из попавших под удар ВСУ в Подмосковье домов

Под Истрой развернули ПВР для тех, чьи дома попали под удар ВСУ

Под Истрой развернули пункты временного размещения (ПВР) для тех жителей, чьи дома получили повреждения в результате удара беспилотников ВСУ. Об этом сообщила глава города Татьяна Витушева в Telegram.

«Сегодня с раннего утра вблизи поселка Пионерский на базе санатория-курорта "Амакс" развернут пункт временного размещения, где оказывается всесторонняя необходимая помощь жителям, пострадавшим от атаки вражеских БПЛА», — написала она.

По ее словам, на данный момент в ПВР уже разместили три семьи с детьми. В поселке уже провели обход для выявления поврежденных жилых домов, добавила Витушева.

Ранее стало известно, что в подмосковной Истре жертвами удара ВСУ стали трое человек, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.