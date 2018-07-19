Акулы напали сразу на двух детей на побережье США

В США у побережья острова Файр в штате Нью-Йорк акулы напали на двух детей. Об этом сообщил информационный портал ABC7 New York.

Инцидент произошел вечером в среду 18 июля. Сначала акула покусала 13-летнего Мэттью Доналдсона (Matthew Donaldson). Мальчика смыло волной с бодиборда — доски для катания на прибрежных волнах в положении лежа. Затем он почувствовал боль в ноге.

«Было не очень больно, скорее страшно. Это произошло мгновенно, буквально за секунду», — признался подросток. Мальчика немедленно вытащили на берег, доставили в больницу и выписали в тот же вечер.

Через полчаса на пляже неподалеку от акул пострадала 12-летняя Лола Поллина (Lola Pollina). Девочка плескалась на мелководье и не вошла в воду даже по грудь. Она рассказала, что укус не болел, пока спасатели не начали его осматривать. Ее также доставили в больницу и вскоре выписали.

Спасатель Белла Коэн (Bella Coan) отметила, что на острове никогда не было подобных происшествий, а на территории штата такое случилось впервые за 70 лет. Пляжи временно закрыли.

Как сообщает BBC News, глава спасателей на воде Крейг Амарандо (Craig Amarando) подтвердил, что детей атаковали акулы. Такой вывод сделали врачи скорой помощи, которые извлекли зуб из раны мальчика. Также он отметил, что у хищных рыб начался брачный период, и они могут быть агрессивными.

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