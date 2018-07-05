Девочка пережила укус морского существа и отказалась бросать море

В американском курортном городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, морское животное напало на девочку. Об этом сообщает WISTV.

Нападение произошло, когда 11-летняя Пейтон Форс (Peyton Force) плавала у берега на доске для бодибординга, дожидаясь волны. Спасатели утверждают, что ее укусило за ногу некое морское животное. Сама девочка и ее мать полагают, что это была акула.

Отец Пейтон, находившийся в считаных метрах от дочери, поспешил на выручку и вытащил ее на берег. «Вблизи видеть, как рядом с дочерью что-то бултыхается, было самым ужасающим моментом в моей жизни», — рассказал он.

Девочку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Укус оставил на ее ноге несколько десятков колотых ран, которые не представляют угрозы для жизни.

Пейтон полагает, что ей повезло. «Я не вижу в этом ничего особенного, людям доставалось от акул куда хуже, — заявила она. — В следующем году я, наверное, не полезу на такую глубину, но в воду все равно буду заходить».

В январе сообщалось, что житель Новой Зеландии, в юности раненный большой белой акулой, решил перед смертью вновь спуститься под воду, чтобы еще раз посмотреть на этих хищных рыб.

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