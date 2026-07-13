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19:06, 13 июля 2026МирЭксклюзив

Стало известно о трудном выборе Трампа по России после ухода из жизни сенатора Грэма

Американист Дубравский: Трамп находится сейчас на перепутье по отношению к России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win Mcnamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп находится сейчас на перепутье по отношению к России и украинскому конфликту и уход из жизни сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишь усложняет стратегический выбор американского лидера. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп сейчас находится на распутье, он не до конца определился с новой стратегией. Сейчас она выглядит как попытка показать, что США могут "надавить" на Россию. Но с уходом Грэма лоббистские силы Украины немного ослабнут», — отметил эксперт.

Дубравский обратил внимание, что кончина сенатора нанесла сильный удар сторонникам поддержки Киева, так как Трамп был готов прислушиваться к мнению Грэма.

Вечером 11 июля Грэм ушел из жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне. Политик был известен жесткой антироссийской позицией, с его именем также связывают решение США и Израиля начать военную операцию против Ирана в феврале этого года.

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