В лесу Таиланда нашли мертвого россиянина

В лесу на северо-востоке Таиланда (в провинции Удонтхани) обнаружили тело россиянина. Как сообщил российский консул в королевстве Владимир Пронин, причина смерти мужчины не установлена. Об этом сообщает ТАСС.

Консул сообщил, что личность погибшего установлена: это житель Салехарда Владимир Фирсов, 1960 года рождения. Родственники уже опознали его по фотографии. По данным местной полиции, тело пролежало в лесу более двух недель. «Тайцы проверяют версию самоубийства, но, по мнению родственников, на суицид это не похоже, поскольку [известно, что] у человека были большие планы», — уточнил Пронин. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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