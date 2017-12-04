Россиянин в Таиланде напоролся на штыри и умер

Видео: pattayapeople.ru

Российский турист погиб в Таиланде, пытаясь перебраться с соседнего балкона в арендуемую квартиру. Инцидент произошел в Паттайе 1 декабря, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает Ura.ru.

Потерпевший — 31-летний Сергей Белозерцев из Архангельска. Россиянин арендовал жилье в Паттайе. 1 декабря, не обнаружив при себе ключей, он в 4 утра попытался попасть в свои апартаменты через соседний балкон. Мужчина сорвался с высоты и в районе 4-го этажа напоролся на острые штыри балконного ограждения.

Службы спасения прибыли на место происшествия около 5 утра и в течение часа пытались вызволить российского туриста при помощи подъемного крана. Когда пострадавшего сняли с балконного ограждения, он был направлен в городскую мемориальную больницу Паттайи, где скончался от потери крови.

Известно, что у погибшего на иждивении находилась пожилая мать, у которой нет средств на возвращение тела сына на родину. Стоимость перевозки из Таиланда в Россию составит 140 тысяч тайских бат (254 тысячи рублей).