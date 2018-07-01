Автобус с российскими туристами упал в овраг

Автобус с российскими туристами свалился в овраг на трассе в Грузии в воскресенье, 1 июля. Об этом сообщает Interpressnews.

Как отмечается, микроавтобус следовал по трассе Тбилиси — Телави (административный центр региона Кахетия). Он упал в овраг с высоты в несколько метров на Гомборском перевале.

Сколько человек находилось в автобусе, не уточняется. В то же время указывается, что травмы различной степени тяжести получили шесть путешественников из России. Всех их направили в Телавскую больницу. Телеканал «Рустави 2» сообщает, что пострадали туристы из Белоруссии. По его данным, транспортное средство сгорело.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. Что именно стало причиной ДТП, не уточняется.

МВД Грузии в связи со случившимся возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб».

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