Болгарский пенсионер насмерть сбил российского

Пожилой турист из России погиб в результате ДТП в Поморие, Болгария. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Бургаса.

73-летний болгарин сбил 71-летнего россиянина на автомобиле, когда пенсионер из России ехал на велосипеде по улице курортного города возле одной из гостиниц.

«Гражданин России был доставлен в больницу в Поморие сразу после инцидента. Однако позже скончался из-за полученных травм», — уточняется в сообщении.

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В январе российский турист разбился в Таиланде на мотоцикле, сбив насмерть пешехода. Также в результате ДТП погибла пассажирка.

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