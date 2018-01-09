Российский турист устроил смертельное ДТП в Таиланде

Российский турист разбился в Таиланде на мотоцикле, сбив насмерть пешехода. Также в результате ДТП погибла пассажирка, сообщает The Nation.

В Паттайе 22-летний Александр Захаров на мотоцикле Kawasaki Z900 на высокой скорости сбил 20-летнего члена туристической группы из Южной Кореи. От полученных травм участники ДТП погибли на месте.

Материалы по теме Поехавшие понаехавшие Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году

Женщину, которая также скончалась в результате аварии, пока идентифицировать не удалось. Полиция сообщает, что на вид ей от 20 до 25 лет, предположительно, она гражданка Таиланда.

Тела погибших доставлены в госпиталь Бангламунг.

В декабре 2017-го российский турист погиб в Паттайе, пытаясь перебраться в свои апартаменты через балкон. Мужчина сорвался с большой высоты и напоролся на штыри балконного ограждения. Спасательные службы в течение часа вызволяли пострадавшего, однако от потери крови россиянин скончался в местной больнице.

Ранее сообщалось, что Таиланд вошел в список самых опасных стран для российских туристов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



