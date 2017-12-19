Названы самые опасные направления для российских туристов

Таиланд, Турция, Доминикана, Болгария и Индия вошли в перечень стран, в которых чаще всего с российскими туристами происходят несчастные случаи, сообщает «Интерфакс».

«Преимущественно, речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками», — пояснил глава ситуационно-кризисного центра МИД России Владимир Тарабрин.

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Также россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в страны с высоким уровнем террористической угрозы, такие как Нигерия (особенно северные и восточные области, где действует запрещенная в России группировка «Западноафриканская провинция "Исламского государства"») и Афганистан.

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