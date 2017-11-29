Россиян предупредили об опасности заражения чумой

В связи со стремительным распространением вируса чумы россиянам рекомендуется не приобретать путевки на Мадагаскар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ростуризме.

Туристам, находящимся на Мадагаскаре, стоит принимать противовирусные препараты, избегать мест массового скопления людей, контактов с грызунами и обрабатывать одежду и личные вещи средствами от насекомых.

Ежегодно на Мадагаскаре регистрируется в среднем 400 случаев заболевания легочной чумой. С 1 августа 2017 года от эпидемии чумы на острове Мадагаскар погибли 202 человека, официально зарегистрировано 2348 случаев заражения. Уровень заболеваемости достиг пика за последние 50 лет.

Легочная чума является самой смертоносной — летальный исход с момента заражения наступает в течение суток. Лечение антибиотиками не всегда эффективно, так как у мутирующего вируса развивается резистентность.

Роспотребнадзор в октябре 2017 года сообщал о вспышке эпидемии чумы на Мадагаскаре. Министерством здравоохранения России на остров направлены вакцины, лекарственные препараты, защитная одежда в качестве помощи в борьбе с эндемией.