Эпидемия чумы разразилась на Мадагаскаре

Эпидемия чумы, свирепствующая на Мадагаскаре, унесла жизни 74 человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на отчет местных санитарных властей.

Всего на территории островного государства за последние два месяца зарегистрировано 805 случаев заболевания. Как отметили медики, эпидемия распространилась «на городские районы». Особенно тяжелая ситуация складывается в столице страны Антананариву.

Это вызвало панику среди населения, несмотря на призывы к спокойствию со стороны правительства. Из-за эпидемии власти запретили все публичные мероприятия, демонстрации, а также прервали занятия в школах и институтах — в помещениях проводится дезинфекция.

13 октября Роспотребнадзор попросил авиакомпании и турагентства предупредить своих клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар и Сейшельские острова из-за распространения чумы в этих странах.

В начале сентября ведомство также предупредило туристов о сибирской язве в Италии и о лихорадке чикунгунья во Франции, в августе — о вспышке бубонной чумы в США, в июне — о гепатите А в Европе и лихорадке денге в Мьянме.