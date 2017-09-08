Российских туристов предупредили о сибирской язве в Италии

Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения сибирской язвой в Италии. Такая информация в пятницу, 8 сентября, опубликована на сайте федеральной службы.

По данным Института экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (IZSLT), ветеринары в Риме 28 августа лабораторно подтвердили наличие сибирской язвы у четырех погибших коров.

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Как пояснили в IZSLT, в упомянутом регионе в течение многих лет регистрировались случаи этого инфекционного заболевания. Однако крупный рогатый скот там заражается редко, так как с 1950 года в районе Рима проводится профилактическая вакцинация.

В августе Министерство сельского хозяйства Италии зафиксировало гибель девяти коров от сибирской язвы в Риме, а также в расположенных поблизости от столицы городах Рокка-ди-Папа и Лацио. Все трупы животных были уничтожены.

Роспотребнадзор призвал путешественников принимать во внимание данную информацию при планировании поездок.

В начале сентября федеральная служба уведомила туристов о лихорадке чикунгунья во Франции.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется высоким уровнем смертности при отсутствии лечения (до 90 процентов) и может привести к летальному исходу даже в случае оказания медицинской помощи. Источниками заражения обычно служат крупный рогатый скот, лошади, козы, овцы, верблюды.