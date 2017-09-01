Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила предупреждение о случаях заболевания лихорадкой чикунгунья во Франции. Соответствующая запись опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что данное заболевание более традиционно для тропических районов Африки, Юго-Восточной Азии, а также Мексики и Гватемалы, однако в последние годы переносимая комарами болезнь обнаруживалась в Италии и Франции. Так, Национальное агентство общественного здравоохранения Пятой республики сообщило о четырех случаях заболевания лихорадкой Чикунгунья в регионе Прованс.

Ведомство поясняет, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. При этом уточняется, что в большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям.

На сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что название «чикунгунья» происходит от глагола на языке кимаконде, означающего "стать искривленным", что соответствует внешнему виду сгорбленных людей, страдающих от боли в суставах. Лекарств от чикунгуньи нет.