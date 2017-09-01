Россия
 

Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции

Перейти в «Мою Ленту»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила предупреждение о случаях заболевания лихорадкой чикунгунья во Франции. Соответствующая запись опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что данное заболевание более традиционно для тропических районов Африки, Юго-Восточной Азии, а также Мексики и Гватемалы, однако в последние годы переносимая комарами болезнь обнаруживалась в Италии и Франции. Так, Национальное агентство общественного здравоохранения Пятой республики сообщило о четырех случаях заболевания лихорадкой Чикунгунья в регионе Прованс.

Ведомство поясняет, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. При этом уточняется, что в большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям.

На сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что название «чикунгунья» происходит от глагола на языке кимаконде, означающего "стать искривленным", что соответствует внешнему виду сгорбленных людей, страдающих от боли в суставах. Лекарств от чикунгуньи нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые выпустят на волю миллионы комаров-мутантов
Россиянам посоветовали защищаться от вируса Зика презервативами и целомудрием
Вызывающий идиотию неизлечимый вирус поразит всю Америку
Последние новости
Конгресс США оценил «влияние» России на США в 40 миллионов долларов
Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции
Более 60 тысяч американцев попросили признать Джорджа Сороса террористом
Американские морпехи спасли тонущих техасцев с вертолета
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Путин назвал давление на КНДР «путем в никуда»
Новый посол России в США отреагировал на закрытие генконсульства в Сан-Франциско
Другие материалы рубрики
Россия11:5429 августа

«Вы будете нас видеть в страшных снах»

Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
21:5331 августа

Детский омбудсмен обсудила с Кадыровым возвращение детей из Ирака и Сирии

13:5830 августа

Источник рассказал о состоянии сбитого кемеровским прокурором ребенка

20:5231 августа

В России решили уменьшить дорожные знаки

Россия00:05Сегодня

«Там реально их не хватает»

Какие школы нужны за МКАД
19:4231 августа

Власти Москвы за сутки закрыли неудобный съезд с Садового кольца  

13:1430 августа

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья

17:1631 августа

Памфилова заявила о недопустимости «показательных цифр» на выборах

Россия00:2031 августа

Детская моча против скальпеля врача

Народная медицина в апогее безумия
17:5331 августа

Росздравнадзор отозвал партию «Лидокаина» после смерти двух пациентов

12:0930 августа

Момент убийства врача в мурманском онкодиспансере попал на видео

16:4631 августа

Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян столетия

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Детский омбудсмен обсудила с Кадыровым возвращение детей из Ирака и Сирии
«Там реально их не хватает»
Какие школы нужны за МКАД
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
В России решили уменьшить дорожные знаки
Власти Москвы за сутки закрыли неудобный съезд с Садового кольца
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Число жертв шторма «Харви» в Техасе увеличилось до 39
Белый дом рассказал о роли Трампа в закрытии российского генконсульства
В Вашингтоне уточнили список закрываемых дипломатических объектов России
Генконсульство России в Сан-Франциско досрочно прекратит прием посетителей
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ
МИД Белоруссии указал Киеву на недопустимость угроз
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
В России выпущены первые исламские облигации
Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета
Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода
Ткачев изменил отношение к турецким помидорам
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
АИЖК разработает стратегию развития города Свободный
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Предполагаемого убийцу блогера в парке Горького арестовали
По факту задержки зарплаты работникам консервного завода ФСИН завели дело
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Названа главная причина смерти во время секса
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Шарапова рассказала об отношении к Серене Уильямс
Проигравшая Шараповой венгерка назвала несправедливым ее приглашение на US Open
Все материалы
Культура
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Размер и его значение
Венецианский кинофестиваль открылся фильмом про микролюдей
Учитель попросил МВД и ФСБ обезопасить зрителей «Матильды»
Трейлер вымышленного сериала «Вестерос» показал «Игру престолов» в XXI веке
Люка заподозрили в переходе на темную сторону из-за венгерского журнала
Первый документальный фильм о русском баттл-рэпе покажет детям Гнойного
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Пользователя Twitter пожизненно заблокировали за убийство комара
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Все материалы
Ценности
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»
Бывшего стилиста Канье Уэста позвали в Versace
Бутик colette подготовил набор для выживания на Неделе моды
Nike решил проблему межсезонья за счет инновационных технологий
Бывшие инженеры Apple занялись разработкой беспилотного автомобиля
Все материалы
Путешествия
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье
Обманом проникший в отель наркоман бесплатно прожил в нем три дня
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Самые популярные иномарки России
Какие машины иностранных брендов (и не только новые) россияне любят больше всего
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Toyota привезет во Франкфурт новый Land Cruiser Prado
Citroen построил двухэтажный дом на колесах с душем и кухней
Ford придумал для «Линкольнов» очень сложную подсветку эмблемы
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы