Обнаружен новый смертоносный штамм сибирской язвы

Международная группа ученых выяснила, что возбудитель сибирской язвы — бактерия Bacillus anthracis — может привести к исчезновению шимпанзе в Таи — национальном парке Кот-д'Ивуара. По словам исследователей, заболевание не характерно для тропических дождевых лесов. Статья специалистов опубликована в журнале Nature, кратко о ней рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Материалы по теме Разбирая Эбола Ведущий российский специалист рассказывает о смертельном заболевании

Сибирская язва распространена в засушливых регионах Африки, вызывая гибель людей и скота. Однако учеными был обнаружен ранее неизвестный штамм бактерии (Bacillus cereus biovar anthracis), который стал причиной гибели нескольких шимпанзе в Таи. Эти же микробы привели к смерти горилл, слонов и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике.

Ученые проанализировали распространение патогена в Кот-д'Ивуаре и его влияние на дикие популяции животных. Они изучили образцы костей и тканей погибших млекопитающих, которые были собраны за последние 28 лет. Они также исследовали содержимое желудка падальных мух, которые могли контактировать с тушами, зараженными сибирской язвой. Это сделало возможным определить места в национальном парке и виды, в которых происходит циркуляция возбудителя.

Оказалось, что почти 40 процентов смертей животных в национальном парке связаны с сибирской язвой. Патоген был обнаружен у нескольких видов обезьян, дукеров, мангустов и дикообразов. Сильнее всего пострадали шимпанзе. 31 из 55 умерших особей погибли из-за B.anthracis. По словам исследователей, чтобы спасти популяцию приматов, нужно выяснить причины распространения смертоносной бактерии. Поскольку шимпанзе и люди генетически близки друг к другу, существует риск, что новый штамм может передаваться и человеку.