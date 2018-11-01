Российскую туристку нашли мертвой под окнами квартиры в Таиланде

Российская туристка Жанна Братанич обнаружена мертвой под окнами квартиры, которую она снимала на острове Пхукет на юге Таиланда. Об этом сообщает Phuket News.

Тело 48-летней гражданки России 31 октября обнаружили полицейские и сотрудники больницы Vachira Phuket возле кондоминиума, где располагалось ее жилье. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении с высоты. Следствие рассматривает версию несчастного случая, однако не исключает, что это мог быть суицид.

Здание, где жила Братанич Фото: Tourist Police

Женщина прибыла в Таиланд 16 октября по туристической визе и собиралась покинуть страну 14 ноября. В квартире Братанич, которую она сняла на три месяца, были найдены шприцы, лекарства с этикетками на русском языке и сигареты. Полиция Пхукета ведет расследование инцидента.

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Ранее в октябре российская туристка Мария Львова погибла в Грузии во время сплава по горной реке на надувной лодке. Отмечается, что несчастный случай произошел в регионе Сванетия на северо-западе Грузии. МВД Грузии начало расследование обстоятельств гибели туристки.

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