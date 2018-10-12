Россиянин покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли

Российский турист покончил жизнь самоубийством в квартире в Таиланде из-за нестерпимой зубной боли. Об этом сообщает Pattaya One News.
46-летнего путешественника нашла мертвым его дочь и друзья, которые выбили дверь в квартиру после того, как не могли связаться с ним в течение нескольких дней.
Выяснилось, что мужчина приехал на отдых в Таиланд несколько месяцев назад и жил в квартире один. Последние дни он страдал от невыносимой зубной боли, которую пытался заглушить лекарствами.
Сотрудники местной полиции предполагают, что он совершил самоубийство, чтобы больше не чувствовать боль.
В мае в Турции скончался россиянин, ранее пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Турист из Екатеринбурга, Сергей Цукрук, отдыхал с женой и ребенком в Алании, Турция. Третьего мая супруга нашла его без сознания после неудачной попытки суицида в номере их отеля. Россиянина доставили в больницу, где ему диагностировали сердечный приступ.