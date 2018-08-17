В Испании туристам предложили покончить жизнь самоубийством

В Барселоне появились постеры и граффити, призывающие туристов к суициду. Об этом сообщает The Times.

Такие плакаты замечены в популярных туристических местах, например рядом с парком Гуэль. Пресс-секретарь городского совета Барселоны заявил, что эти послания устранят в ближайшее время.

Никто не взял на себя ответственность за распространение сообщений, однако местные жители уверены, что это часть кампании по борьбе с большим числом туристов, которые отравляют жизнь испанцам.

Ранее в июне члены радикальных левых течений Каталонии придумали новый метод борьбы с туристами — силиконовый клей. Участники крайне левой организации Edvant, поддерживающей «Кандидатуру народного единства» опубликовали в сети ролик, на котором они замазывают замки хостелов, туристических офисов, прокатов велосипедов и камер хранения с помощью силиконового клея и скрепок.

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В августе 2017 года участники левого молодежного движения Arran Jovent, связанного с партией «Кандидаты народного единства», атаковали туристический автобус рядом со стадионом в Барселоне и также расписали стены города лозунгами «Туристы, убирайтесь домой!» Они считают, что нынешняя модель туризма заставляет людей работать за низкую зарплату, изгоняет их из привычных мест обитания и разрушает традиционные связи.

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