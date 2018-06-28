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В Испании появилась новая угроза для туристов

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Члены радикальных левых течений Каталонии придумали новый метод борьбы с туристами — силиконовый клей. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники крайне левой организации Edvant, поддерживающей «Кандидатуру народного единства» (Крайне левая националистическая партия, которая выступает против капитализма и за отделение Каталонии от Испании — прим. Ленты.ру), снова устроили акцию, направленную на борьбу с большим числом туристов.

Активисты опубликовали в сети ролик, на котором они замызывают замки хостелов, туристических офисов, прокатов велосипедов и камер хранения с помощью силиконового клея и скрепок.

«Мы не страдаем туризмофобией, мы страдаем от капитализма, и поэтому мы решили выйти и защитить наши кварталы от огромной порчи имиджа Барселоны», — прокомментировали они на странице в Twitter.

В августе 2017 года участники левого молодежного движения Arran Jovent, связанного с партией «Кандидаты народного единства», атаковали туристический автобус рядом со стадионом в Барселоне и также расписали стены города лозунгами «Туристы, убирайтесь домой!» Они считают, что нынешняя модель туризма заставляет людей работать за низкую зарплату, изгоняет их из привычных мест обитания и разрушает традиционные связи.

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