Уставшая от пьяных туристов Испания введет санкции

Власти Пальмы, столицы испанской Майорки, на летний сезон ограничат продажу алкоголя, чтобы город не заполняли пьяные туристы, которые ведут себя непристойно. Об этом пишет The Sun.

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Местный совет предлагает отменить «счастливые часы» скидок на алкоголь, а также акции на спиртные напитки — например, два по цене одного. Кроме того, группам из более двух человек запретят выпивать в общественных местах с 22:00 до 08:00.

Посетителей баров будут штрафовать, если они вынесут на улицу стаканы и бутылки. Заведениям запретят обслуживать клиентов после официального времени закрытия.

Ограничения коснутся популярных туристических зон, к примеру, Плая-де-Пальме. Ассоциация владельцев отелей в Плая-де-Пальме сообщила, что хотя туристы и приносят прибыль, облик города портится из-за их пьяных выходок.

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