Богатым россиянам ограничили ипотеку

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На российском рынке жилищного кредитования осталось всего три банка, готовых выдавать ипотеку на крупные суммы — от 30 миллионов рублей и больше. Об этом сообщает портал недвижимости BN.ru со ссылкой на руководителя бизнеса ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Екатерину Синельникову.

По словам эксперта, остальные игроки свернули ипотечные программы для состоятельных клиентов. Причина в том, что выдавать огромные кредиты стало нецелесообразно.

«Это связано с рядом введенных Центробанком ограничений, зачастую приводящих рассмотрение заявки на ипотечный кредит к отказу, — пояснила Синельникова. — Например, не все граждане с высокими доходами могут подтвердить таковые документально. А если нет справки о доходах, банк обязан повысить резервы по кредиту, что делает кредитование невыгодным».

Состоятельные люди нередко прибегают к ипотечному кредитованию, чтобы не выводить средства из бизнеса. Так, ранее в феврале стало известно, что американский миллиардер Илон Маск оформил жилищные кредиты на общую сумм 61 миллион долларов. По информации СМИ, основатель Tesla взял ипотеку, чтобы финансировать покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.

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