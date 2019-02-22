Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Общая сумма заемных средств, предоставленных предпринимателю, составила 61 миллион долларов. Кредиты были выданы в последние дни 2018 года, но известно об этом стало только в феврале 2019-го. «Это (выдача ипотеки Маску — прим. "Ленты.ру") показывает, что даже самые богатые люди прибегают к инструменту жилищного кредитования для поддержания ликвидности», — отмечает агентство. По его данным, Маск входит в число богатейших людей мира, оформивших ипотеку, — наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом, инвестором Кеном Гриффином и поп-певицей Бейонсе. Гриффин в 2016-м взял кредит на покупку жилья на 114 миллионов долларов, уточняет агентство.

Материалы по теме Высокое напряжение Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты

Представители Маска не ответили на запрос от журналистов с просьбой прокомментировать факт выдачи ипотеки, а в Morgan Stanley говорить о кредитной сделке отказались.

По информации Bloomberg, бизнесмен оформил кредиты, чтобы финансировать покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.

Илон Маск — предприниматель и изобретатель, долларовый миллиардер. По состоянию на 22 февраля 2019 года Forbes оценивает его состояние в 21,6 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!