Маск пофлиртовал с Марсом

Илон Маск устроил игривую переписку в Twitter с аккаунтом 4thFromOurStar, ведущимся от «имени» планеты Марс. Исходный пост, с которого началась шутка, был удален автором, однако один из комментаторов успел сделать скриншот всей ветки.

— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@CRYlNGLAUGHlNG) 09 февраля 2019, 08:50

Диалог начался под записью пользовательницы с ником laineyjanelle, которая сказала: «Я хочу переехать на Марс. Там нет мужчин!» На это Марс ей ответил: «Тебя я не хочу. Только Илона» После этого в разговор включился сам бизнесмен, назвал Марс «деткой» и заверил, что тоже хочет его. На вопрос, когда же он приедет, Маск попросил «прислать ему горячих фото, и он примчится» и в ответ получил картинку с флиртующим эмодзи.

Пользователи пришли в восторг от переписки, назвали бизнесмена «легендой», а его пост — «самым лучшим твитом». «Именно так, по моему мнению, должны вести себя умнейшие люди мира», — отметил jeraldcoyne.

26 ноября сообщалось, что основатель SpaceX планирует лично отправиться в первый полет на Марс. По его расчетам, старт его многоразовой ракеты SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) может состояться уже через семь лет, билеты на нее будут стоить пару сотен тысяч долларов. При этом бизнесмен в шутку заметил, что «есть хорошие шансы погибнуть в железной банке посреди глубокого космоса».

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