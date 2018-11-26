Илон Маск почти решился лично полететь на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск отправится на Марс с вероятностью 70 процентов. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.
По словам миллиардера, старт к Красной планете может состояться через семь лет, и билет на борт его многоразовой ракеты SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) будет стоить пару сотен тысяч долларов.
«Это будет тяжело, есть хорошие шансы погибнуть в железной банке посреди глубокого космоса. Даже если вы приземлитесь успешно, вы без перерывов будете трудиться над возведением базы. После всего, есть шанс не вернуться на Землю», — отметил Маск.
В сентябре 2017 года Маск в шутку расшифровал аббревиатуру BFR как Big Fucking Rocket. Тогда же стало известно о планах SpaceX отправить к 2022 году два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые. Конечной целью SpaceX значится посадка семян для развертывания на Марсе человеческой колонии.
Маск впервые заявил о возможности терраформирования Марса в 2015 году. Тогда бизнесмен предложил взорвать термоядерные бомбы над полярными шапками планеты, что якобы позволит разогреть планету. Позднее планетологи пришли к выводу, что терраформирование Красной планеты в ближайшем будущем невозможно.