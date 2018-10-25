Илон Маск попросил завалить его мемами

Американский предприниматель Илон Маск попросил пользователей Twitter прислать ему самые нелепые мемы. С таким обращением он выступил в своем аккаунте в социальной сети, перед этим разместив на странице мем про гороскопы. Его твит собрал 112 тысяч лайков, более 27 тысяч юзеров поделились записью и ответили Маску.

Большая часть мемов в реплаях была связана с его недавним появлением в прямом эфире для подкаста, во время которого он употребил марихуану.

Также пользователи подшутили над основателем Space X за разработку корабля для полета на Марс.

Юзеры из России и Украины ответили предпринимателю версиями мемов «Как тебе такое, Илон Маск?».

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В августе сообщалось, что пользователи социальных сетей из разных стран оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?», в результате чего они представили свои варианты обращения к изобретателю и бизнесмену. Микроблогеры начали публиковать в Twitter безумные изобретения и просто странные картинки, бросая вызов Маску. Ранее американка собрала в Twitter коллекцию российских мемов, адресованных Маску и пришла к выводу, что никто не разбирается в мемах лучше россиян.

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