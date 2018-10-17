Илон Маск докупит акций Tesla

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск собирается приобрести дополнительный пакет акций компании стоимостью 20 миллионов долларов и увеличить свою нынешнюю долю, которая составляет 20 процентов. Об этом говорится в заявлении Комиссии по биржам и ценным бумагам США (SEC), которая заключила с Маском соглашение. Выдержки из документа приводит канал CNBC.

Отмечается, что бизнесмен уже уведомил об этом саму компанию. Выкупить акции он сможет после открытия специального окна, во время которого инвесторы и топ-менеджеры могут совершать операции с ценными бумагами. Сделано это для того, чтобы предотвратить торговлю с использованием инсайдерской информации.

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Ожидается, что Маск выкупит акции дополнительного выпуска по рыночной цене. На фоне этой новости котировки Tesla сначала выросли на два процента на предварительной торговой сессии, а затем упали на один процент — до 267,8 доллара за штуку.

Маск является крупнейшим акционером Tesla — ему принадлежит 19,8 процента бумаг компании общей стоимостью около девяти миллиардов долларов. На втором месте инвестфонд Fidelity с 12,1 процента бумаг.

16 октября суд Нью-Йорка утвердил соглашение между Маском и SEC. Согласно ему, бизнесмен и компания заплатят штрафы по 20 миллионов долларов. Маск лишится права возглавлять совет директоров минимум три года, но при этом сохранит за собой должность гендиректора. Кроме того, Маск не сможет делать публичные заявления, касающиеся Tesla, без предварительного согласования.

Взамен предприниматель сможет избежать дополнительных санкций. В сентябре SEC подала на него в суд за летний твит, в котором он обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. В дальнейшем выяснилось, что у Маска нет достаточного количества средств для этого.

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