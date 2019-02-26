Цены на жилье в России пошли вверх

За год к февралю 2019 года цены на жилье в новостройках российских городов с населением от миллиона жителей выросли на 6 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков ЦИАН, поступившего 26 февраля в редакцию «Ленты.ру».

Лидерами по темпам роста оказались Казань, Новосибирск и Красноярск, где квадратный метр первичного жилья за 12 месяцев подорожал на 19, 16 и 10 процентов соответственно. В Москве цены выросли на 7 процентов, в Петербурге — на 8 процентов.

В целом, как подсчитали в ЦИАН, повышение цен зафиксировано в 11 из 15 российских городов-миллионников. Исключениями стали Воронеж и Нижний Новгород с нулевой динамикой, а также Ростов-на-Дону и Самара, где цены снизились на 2 и 5 процентов соответственно.

В качестве основных факторов, повлиявших на рост цен на новостройки, аналитики компании отметили доступность ипотеки, восстановление реальных доходов населения, а также ожидание роста цен из-за ввода новых правил долевого строительства.

Средняя цена метра в новостройках российских городов с населением от миллиона жителей составила в феврале 2019-го 65,5 тысячи рублей, отмечается в исследовании. Самые высокие показатели отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — 187,1 тысячи, 108,4 и 80,2 тысячи рублей соответственно.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» поделились данными собственного исследования цен на вторичную недвижимость в крупных российских городах. По их статистике, к концу 2018 года цены достигли трехлетнего максимума, поднявшись в среднем на 5 процентов. При этом значительнее всего подорожали двухкомнатные квартиры: рост составил 6,5 процента. «Трешки» выросли в цене на 5,8 процента, «однушки» — на 5 процентов.

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