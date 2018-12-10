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В Новой Москве подорожали старые квартиры

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К декабрю 2018-го средняя стоимость вторичного жилья в Новой Москве достигла 110 тысяч рублей за квадратный метр, увеличившись с начала года на пять процентов. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Азбука жилья», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики агентства, в течение двух лет до 2018 года неновые квадратные метры в Новой Москве дешевели. В декабре минимальная стоимость квартиры на присоединенных территориях составила 1,45 миллиона рублей — столько просят за «однушку» площадью 35 квадратных метров в деревне Троицкое вблизи окружной трассы А-107. Максимальная стоимость квартиры — 36 миллионов рублей за «трешку» площадью 136 метров в городе Троицке.

Всего на территории Новомосковского и Троицкого округов в декабре 2018 года выставлено на продажу менее 900 неновых квартир, или около 58 тысяч квадратных метров вторичного жилья.

«Ценообразование на вторичном рынке Новой Москвы находится между "старой" Москвой и Московской областью, — поясняется в предоставленном обзоре. — Московская прописка позволяет увеличить ценник по сравнению с областью, но пока еще низкий уровень развития городского пространства и инфраструктуры не позволяет дотянуть его до московских цен внутри МКАД».

Самые дорогие вторичные квартиры Новой Москвы расположены в Саларьево, поселке Коммунарка и поселке завода Мосрентген, выяснили эксперты.

Весной текущего года стало известно, что женщины чаще, чем мужчины, приобретают квартиры в Троицком и Новомосковском округах Москвы — на рынке новостроек на них приходится 60 процентов сделок. При этом только за год к марту 2018-го доля покупательниц увеличилась на восемь процентов.

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