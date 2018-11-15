Вторичное жилье в Москве вновь подорожало

В октябре 2018-го на московском рынке неновых квартир средняя удельная цена предложения увеличилась на 0,6 процента, до 225 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, с начала года стоимость «квадрата» вторичного жилья выросла почти на шесть процентов. Спрос на бывшую в употреблении недвижимость также стабильно увеличивается.

«Активность покупателей вторичной недвижимости в Москве в октябре была очень высокой, — отмечают в "МИЭЛЬ". — Это во многом обусловлено недавним ростом ставок по ипотеке, которые, однако, пока находятся на относительно комфортном уровне. Тем не менее, покупатели, которые откладывали покупку по каким-то причинам, поняли, что более приятных условий в ближайшее время не ожидается, и активизировались».

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Наиболее заметно по итогам октября 2018-го подорожали вторичные квартиры в Новомосковском и Троицком округах — на три и один процент соответственно.

Объем предложения «вторички» за месяц снизился почти на два процента, до 38,6 тысячи квартир, свидетельствуют предоставленные материалы.

Ранее в ноябре аналитики другого агентства заявили о рекордном увеличении спроса на вторичное жилье в Москве. По их данным, за октябрь он вырос более чем на треть. Число сделок одновременно увеличилась на четверть. Столь значительного прироста числа покупателей на рынке «вторички» не фиксировали с ажиотажного декабря 2014-го, когда люди спешно вкладывали деньги в недвижимость в попытках сохранить сбережения от обесценивания.

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