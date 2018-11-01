Москву оставят без дешевых квартир

В Москве формируется дефицит предложения вторичного жилья, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные редакции «Ленты.ру» в четверг, 1 ноября.

Как отмечают аналитики, в массовом сегменте, где представлены квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей, наиболее дешевые объекты реализуются в три раза быстрее, чем годом ранее — в среднем за 18 дней. Недвижимость по цене от 15 миллионов между тем почти не пользуется спросом и продается в среднем за 164 дня.

«И хотя в целом на рынке экспозиция в полтора раза превышает потребности покупателей, по факту в массовых сегментах эти показатели сравнялись друг с другом, — подчеркивают в "ИНКОМ". — Таким образом, в масс-маркете наблюдаются предпосылки к формированию дефицита предложения, в результате чего потребителям не всегда удается подобрать себе подходящий объект».

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Сосредоточение основной части спроса в сегменте бюджетного вторичного жилья специалисты связывают прежде всего с последствиями кризиса в экономике: растет разрыв между наиболее богатыми и бедными группами населения, уменьшается численность представителей среднего класса, а также уровень их доходов.

Всего, по данным «ИНКОМ», в Москве выставлено на продажу около 21 тысячи вторичных квартир (без учета предложений на присоединенных территориях). С прошлого октября этот показатель уменьшился на 37 процентов.

В сентябре 2018-го стало известно, что в столице также формируется дефицит малогабаритных квартир: на вторичном рынке жилья осталось около 1,2 тысячи одно-, двух- и трехкомнатных объектов минимальной площади. Под малогабаритными подразумеваются однокомнатные квартиры площадью до 30 квадратных метров, «двушки» до 40 метров и «трешки» до 60 метров.

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