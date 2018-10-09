Жилье в Москве резко подорожало

Вторичные квартиры в Москве стремительно растут в цене, говорится в сообщении агентства «НДВ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра неновых квартир увеличилась более чем на 11 процентов за второй квартал 2018-го, а за период с июля по сентябрь прибавила еще почти 12 процентов.

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«Спрос на вторичном рынке растет не такими темпами, но стабильнее. Он повышается уже три квартала подряд», — отмечают эксперты. Они уверены: оживлению на вторичном рынке жилья способствует снижение ставок по ипотеке, наблюдавшееся на протяжении всех прошедших месяцев текущего года. «В последние два года доля сделок на вторичном рынке с привлечением заемных средств переваливает за 50 процентов», — уточняется в сообщении.

В НДВ предупреждают: спрос на «вторичку» может снизиться во втором — третьем квартале 2019-го из-за роста ставок по ипотеке, обусловленного повышением ключевой ставки Центробанка. «Ипотека в ближайшие месяцы подорожает на 0,5-1 процента годовых. Конечно, в четвертом квартале спрос сохранится по инерции — те, кто до последнего ждали минимальной ставки, будут действовать. А вот со второго-третьего кварталов будущего года нужно смотреть внимательнее: возможно, спрос пойдет на спад, если не появится новый стимул для покупателей», — указывают аналитики.

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта 14 сентября. Ряд экспертов рынка жилья тут же заговорили о скором удорожании ипотеки. По мнению аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых.

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