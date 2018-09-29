Названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами

В первом полугодии 2018-го в новостройках Москвы куплено около трех тысяч единиц жилья площадью от 30 квадратных метров и стоимостью до четырех миллионов рублей. Больше половины таких сделок пришлось на два ЖК, свидетельствуют материалы портала Urbanus (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Лидерами по объемам продаж жилья в бюджете до четырех миллионов рублей оказались ЖК «Некрасовка», расположенный за МКАД, в районе Котельники (ЮВАО), и комплекс апартаментов «Барбарис» в районе Бибирево (СВАО).

Заметны в структуре сделок с бюджетным жильем оказались также два ЖК в Новой Москве — «Южное Бунино» и «Кленовые аллеи». Аналитики Urbanus отмечают, что доля сделок с квартирами до четырех миллионов рублей в этих новостройках достигает 60 процентов всех продаж и обеспечивает половину от общей выручки.

«Следует признать влияние квартир с бюджетом менее четырех миллионов рублей на коммерческие успехи микрорайона "Центральный" в "Новых Ватутинках" и ЖК "Филатов Луг", — говорится в исследовании еще о двух ЖК Новой Москвы. — За их счет формируется около 35 процентов объема финансовых поступлений».

Ранее рейтинг районов Москвы с самыми дешевыми квартирами в новостройках представили в агентстве недвижимости «Бон Тон». По данным компании, самые низкие цены на первичное жилье (149,9 тысячи рублей за метр) в сентябре 2018 года были зафиксированы в ЮВАО. На втором и третьем месте оказались ВАО и СВАО с показателями в 184,1 и 192,8 тысячи рублей соответственно.

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