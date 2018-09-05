Названы московские новостройки у метро с самыми дешевыми квартирами

Минимальный бюджет покупки жилья в столичной новостройке, расположенной рядом с одной из станций метро, в сентябре 2018-го составил в 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах компании Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

Квартиру за 3,5 миллиона на московском первичном рынке недвижимости можно приобрести в трех жилых комплексах у метро. Это ЖК «Преображение» у станции «Бульвар Рокоссовского» (площадь лота — 22 квадратных метра), ЖК «Лесопарковый» у метро «Аннино» (21 квадратный метр) и ЖК «Мещерский Лес» у открывающейся осенью 2018-го станции «Говорово» (18,9 метра).

По данным аналитиков компании, в бюджете до 5 миллионов за лот можно купить жилье в десяти ЖК с пешеходной доступностью до станций подземки. В ЖК «Ясеневая, 14» (метро «Домодедовская») квартира площадью 20,3 квадратного метра продается за 3,7 миллиона рублей. За 3,8 миллиона можно купить 25-метровую квартиру в ЖК «Любовь и Голуби» (метро «Селигерская»), за 3,9 миллиона — 20-метровое жилье в ЖК «ВЛюблино» (метро «Люблино»).

В бюджете от четырех до пяти миллионов квартиры предлагаются в ЖК «Столичные поляны» («Улица Скобелевская», 20,1 квадратного метра), «Полярная, 25» («Медведково», 19,9 метра), «Сиреневый парк» («Бульвар Рокоссовского», 39,3 «квадрата»), «Михайлова, 31» (»Рязанский проспект», 28,8 метра).

Ранее, 4 сентября, эксперты ИРН.ру составили рейтинг районов Москвы с самыми дешевыми квартирами. По их данным, ценовые минимумы в сентябре 2018-го зафиксированы в районах ЗелАО: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково. Средняя стоимость метра жилья здесь находится на уровне 102,4 тысячи рублей. На втором месте — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное (112,5 тысячи рублей за метр), на третьем — Внуково, Ново-Переделкино, Вешняки и Выхино-Жулебино (118,3 тысячи рублей за метр).

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