Треть новых квартир в Москве оказались «одетыми»

Доля квартир и апартаментов с полной или частичной отделкой в строящихся домах Москвы к осени 2018-го превысила 31 процент. Год назад она составляла 27 процентов, отмечается в материалах компании «Метриум», предоставленных «Дому» в среду, 5 сентября.

При этом по факту готового к заселению жилья стало меньше: 16,3 тысячи объектов в нынешнем августе против 17,2 тысячи в последнем летнем месяце 2017-го. «Снижение количества лотов с отделкой связано не с отказом девелоперов от данного формата, а с высоким спросом со стороны покупателей, — полагают аналитики. — Застройщики продолжают выводить на рынок все новые и новые проекты, в которых предусмотрена как white box (предчистовая — прим. "Дома"), так и финишная отделка. Из 36 новостроек, продажи в которых стартовали в первом полугодии 2018 года, приобрести квартиру или апартаменты с данной опцией можно в 15 проектах».

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По данным «Метриум», с отделкой «под ключ» на столичном рынке новостроек предлагается 10,8 тысячи квартир и апартаментов (21 процент от общего объема предложения). Полная отделка предполагает наличие напольных и настенных покрытий, сантехники, розеток и выключателей, отопительных приборов. В зависимости от проекта набор параметров может меняться: в ряде премиальных и элитных новостроек ремонт «под ключ» включает кухонную мебель со встроенной техникой.

Эксперты также посчитали разницу в стоимости «квадрата» с отделкой и без. В Новой Москве доплата за ремонт в проектах, где эта опция предусмотрена, составляет 10-12 тысяч рублей за квадратный метр, а в новостройках в старых границах города — 17-20 тысяч рублей за метр.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира с отделкой в Москве стоит 2,9 миллиона рублей — это студия площадью 24 квадратных метра в одном из строящихся жилых комплексов Зеленограда.

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