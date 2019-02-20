Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет

Столичные власти не планируют выдавать разрешений на строительство жилья в Новой Москве в течение ближайших пяти лет, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Далеко и надолго Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой

По словам Жидкина, в присоединенных округах уже реализуется достаточное количество жилых проектов, и потому необходимо сосредоточиться на создании городской среды, строительстве коммерческих площадей и инфраструктурных объектов.

Всего в настоящее время в Новой Москве возводят порядка 18 миллионов квадратных метров жилья, уточнил чиновник, добавив, что согласовывать на этих территориях будут только «единичные или знаковые объекты».

Осенью 2017-го Жидкин заявлял, что присоединенные территории наиболее приспособлены для строительства малоэтажного и индивидуального жилья.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!