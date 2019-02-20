Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет

Столичные власти не планируют выдавать разрешений на строительство жилья в Новой Москве в течение ближайших пяти лет, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Жидкина, в присоединенных округах уже реализуется достаточное количество жилых проектов, и потому необходимо сосредоточиться на создании городской среды, строительстве коммерческих площадей и инфраструктурных объектов.
Всего в настоящее время в Новой Москве возводят порядка 18 миллионов квадратных метров жилья, уточнил чиновник, добавив, что согласовывать на этих территориях будут только «единичные или знаковые объекты».
Осенью 2017-го Жидкин заявлял, что присоединенные территории наиболее приспособлены для строительства малоэтажного и индивидуального жилья.