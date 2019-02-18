Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве

Самая дешевая квартира с отделкой на столичном рынке новостроек обойдется в 2,3 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства недвижимости Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, наиболее доступные (с точки зрения цены) московские квартиры с готовым ремонтом расположены на территории новых округов города, за пределами его старых границ. В частности, самый недорогой подобный объект — это студия в одном из жилых комплексов около железнодорожной станции «Крекшино». Общая площадь жилища не превышает 23 квадратных метров.

Квартиры с чистовой отделкой по цене от 2,5 миллиона до трех миллионов рублей можно приобрести еще в трех новомосковских проектах, выяснили в Est-a-Tet. Варианты с предчистовой отделкой (white box) представлены в четырех новостройках на присоединенных территориях. Самое бюджетное предложение — студия в крупном жилом комплексе в поселке Ватутинки. Общая площадь квартиры — 23,4 квадратных метра, стоимость — 2,8 миллиона рублей.

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Всего в Новой Москве предложения с отделкой есть в 17 строящихся жилых комплексах, и в семи из них предлагаются варианты только с отделкой, подсчитали эксперты.

«Средняя цена квадратного метра квартир без ремонта в рассматриваемых проектах составляет 116,7 тысячи рублей, с чистовой отделкой — 121,2 тысячи рублей, с предчистовой — 119,6 тысячи рублей», — уточняется в предоставленных материалах.

Ранее в феврале сообщалось, что жилье без ремонта пользуется все меньшей популярностью на столичном рынке новостроек. По данным риелторов, в 2018-м с отделкой в Москве было реализовано более 50 процентов лотов в жилых комплексах массового сегмента — эконом- и комфорт-класса. Год назад таких сделок было на десять процентов меньше, в 2016-м — меньше почти на четверть.

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