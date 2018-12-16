Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы

Зимний ремонт в квартире обойдется на 5-10 процентов дешевле, чем если бы он был выполнен летом. Об этом говорится в материалах ремонтно-строительной компании «Ютта», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, разницу в стоимости обеспечивают сезонные скидки (до 15 процентов) на материалы в строительных магазинах и дисконты на услуги, оказываемые ремонтными бригадами: в период холодов конкуренция между ними обостряется, поэтому строители идут на значительные уступки.

«В-третьих, зимой устанавливать пластиковые окна значительно дешевле, чем летом. Иногда дисконт может достигать 25-30 процентов», — указывают ремонтники.

В список неценовых преимуществ зимнего ремонта специалисты включили отсутствие высокого покупательского трафика в строительных магазинах и лучшие, чем летом, условия для выполнения внутренней отделки (поклейки обоев, укладки кафеля, возведения перегородок, окрашивания поверхностей).

Материалы по теме Русский стандарт Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой

«Окна закрыты, и такие параметры, как температура и влажность в квартире, находятся на стабильном уровне. Главное, чтобы температура не опускалась ниже плюс пяти градусов», — уточнили в «Ютте».

Весной 2017-го Михаил Мень, тогда занимавший пост министра строительства и ЖКХ, выступил с инициативой введения запрета на продажу новых квартир без ремонта. Он отметил, что заселяющиеся в новостройки граждане не должны терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах.

По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», осенью 2018-го доля квартир с полной отделкой на московском рынке недорогих новостроек составила 38 процентов при спросе в 45 процентов. В Новой Москве показатели ниже: 31 процент предложения и 41 процент спроса.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!