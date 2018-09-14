Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме

Российский актер театра и кино Валерий Магдьяш признался, что у него нет дома и денег. Его слова в пятницу, 14 сентября, передает dni.ru со ссылкой на передачу «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

По словам Магдьяша, он хорошо зарабатывал благодаря роли гастарбайтера Джамшута в ситкоме «Наша Russia». «За съемочный день получал одну тысячу долларов. Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше», — поведал артист.

Магдьяш рассказал, что по пути в банк на него напали неизвестные, ударили железной трубой по голове, отобрав деньги и документы. Артист попал в больницу, а после этого скитался по улицам: «Я поехал в Кавминводы, оказался на вокзале».

Артиста приютила приехавшая из Анапы на Минеральные Воды женщина по имени Татьяна, у которой он сейчас живет. Отмечается, что в благодарность за приют Магдьяш сделал женщине в квартире небольшой ремонт.

67-летний Валерий Магдьяш снялся в фильмах «Кто, если не мы», «Маленький гигант большого секса», «Фартовый» и «Наша Russia: Яйца судьбы», а также в сериалах «Адвокат», «Дальнобойщики 2» и «След».

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