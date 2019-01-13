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В Европе выставили на продажу жилье для нудистов

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В центре Таллина (Эстония) выставлена на продажу трехкомнатная квартира, хозяин которой нестандартно подошел к описанию достоинств жилища. Соответствующее объявление размещено на одном из местных сайтов

В тексте объявления указывается, что квартира настолько теплая, что в ней можно ходить без одежды в любое время года.

Жилье подходит для нудистов еще и потому, что в нем установлены большие панорамные окна, говорится в описании объекта. «Квартира идеальна для нудистов, которые хотят показать себя», — подчеркивает хозяин недвижимости.

В качестве других достоинств «трешки» владелец отметил также просторную площадь в 80 квадратных метров, качественную отделку и обстановку, а также наличие собственного парковочного места.

Квартира выставлена на продажу за 165 тысяч евро (около 12,7 миллиона рублей),

В 2018 году в другом эстонском городе, Ласнамяэ, была выставлена на продажу квартира, которая привлекла внимание СМИ необычным декором стен. Межкомнатные перегородки спальни в этой квартире были оклеены обоями с изображениями обнаженных людей, совершающих половой акт. 49-метровая недвижимость была оценена владельцами в 80 тысяч евро.

По данным Numbeo, в 2018 году средняя стоимость квадратного метра жилья в центре столице Эстонии составляла 2100 евро.

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