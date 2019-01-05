Эстонцы повадились заказывать наркотики по почте

Налогово-таможенный департамент (МТА) в 2018 году обнаружил рекордное число посылок с подозрением на содержание в них наркотических веществ. Об этом сообщается на портале ERR.

Всего было обнаружено 742 подозрительных посылки — это является рекордом за все время независимости страны. Отмечается, что наиболее часто заказываемыми наркотиками являются каннабис, амфетамин, экстази и ЛСД.

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По мнению руководителя отдела по наркотикам MTA Рауля Коппельмаа, для решения проблемы необходимо изменить законодательство. Он отметил, что если не сделать этого в данный момент, то «через три или четыре года мы вообще ничего не сможем обнаружить», добавив, что доставку наркотиков по почте прекратить трудно.

Коппельмаа также сообщил, что в Эстонии в основном наркотики заказывают через интернет, чаще всего — молодые люди в возрасте 16-30 лет.

В мае социологи из проекта Global Drug Survey выяснили, что доставляющие кокаин наркокурьеры оказались быстрее доставщиков пиццы. Согласно исследованию, в среднем 30,3 процента получают кокаин в течение 30 минут, а пиццу за это время доставляют лишь в 16,5 процента случаев.

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